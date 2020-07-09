9 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловаттной подстанции «8-й км» ОАО «Азерэнержи» в Низаминском районе Баку.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Minval.az