9 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловаттной подстанции «8-й км» ОАО «Азерэнержи» в Низаминском районе Баку.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
9 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловаттной подстанции «8-й км» ОАО «Азерэнержи» в Низаминском районе Баку.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/07/09 11:19
Раздел: Азербайджан
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