После скандального подведения итогов общероссийского «обнуления» главный герой этого голосования Владимир Путин решил высказаться о конституции. Но не российской, а прежде всего советской – о конституции СССР 1922 года, принятой после объединения советских республик в одно государство. В программе «Москва. Кремль. Путин» российский президент напомнил, что существовало два подхода к принятию этого документа: ленинский, с объединением республик в единое государство с сохранением права выхода из него, и сталинский – с присоединением республик к РСФСР на правах автономий. То, что при «восстановлении исторической России» победила именно ленинская концепция, Путин называет «миной замедленного действия», и современная Россия подобных ошибок должна избегать.

Об этом пишет украинский публицист Виталий Портников в своей статье, опубликованной на аналитическом сайте «Детали».

Можно было бы, конечно, напомнить Владимиру Путину, почему победила именно ленинская концепция. В советских учебниках, по которым учился Путин, предпочитали не вспоминать, что союзные республики-основатели СССР были по сути завоеваны Советской Россией. Причем завоеваны в кровавой борьбе, в которой им были необходимы союзники.

Например, в Украине такими союзниками большевиков стали активисты Украинской компартии, выступавшие за национальное самоопределение страны, и Еврейской компартии, поддерживавшие культурную автономию трудящихся евреев в этой стране. На момент закрепления большевиков в Украине вооруженные отряды этих двух партий были сравнимы по численности с частями Красной Армии, отправленными на украинские фронты, а членов обеих партий было больше, чем большевиков. Так что, разумеется, нужно было находить компромиссы.

Схожие процессы проходили в Грузии, в Армении и в Азербайджане, где были свои национальные правительства, и большевики выступали не против их независимости. Они выступали против «буржуазии», но успех отнюдь не был гарантирован — Красная Армия и ее сторонники потерпели поражение в Польше, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии – ведь и там пытались установить советскую власть, формируя большевистские правительства.

Поэтому Ленин, в отличие от Сталина, старался избежать излишней напряженности на переходном этапе (тогда со времени оккупации советских республик прошло всего два года). Он предпочитал идею фиктивной независимости. Фиктивной потому, что стержнем власти были вовсе не советы, а партия, которая во всех республиках была общей и, действительно, российской: просто РКП(б) переименовали в ВКП(б). Таким образом, Советский Союз был государством-партией. И когда несколько десятилетий спустя КПСС запретили, то через несколько месяцев исчезло и само союзное государство, жителей которого больше ничего не объединяло.

Но для Путина это государство – «историческая Россия», которая была искусственно расчленена Лениным на союзные республики, да еще с правом выхода. Причем эти самые республики при выходе из СССР еще и утащили с собой «подарки русского народа» — вот ведь какая несправедливость!

Теперь возникает самый главный вопрос для каждого, кто живет на территории этой самой «исторической России» — что дальше? Останется ли эта «историческая Россия» в фантазиях Путина примером политической ошибки Ленина — или он решит, что ее нужно воскресить, чтобы выполнить завет Сталина?

И если все бывшие советские республики – Украина, Беларусь, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения, Казахстан, страны Центральной Азии и страны Балтии — это «историческая Россия», то должна ли Россия «неисторическая» принимать меры по возвращению себе исторической территории? И готов ли Владимир Путин, который теперь может руководить «неисторической Россией» до 2036 года, возглавить новый крестовый поход по уничтожению государственности соседних стран?

Если да – то разрушенных городов и уничтоженных судеб, рек крови и волн беженцев, техногенных катастроф и прочих кошмаров нам не миновать. А день 4 июля 2020 года, когда вступили в силу поправки к российской конституции (где Россия провозглашена правопреемницей СССР «на своей территории), может оказаться исторической датой начала новой большой войны на пространствах Евразии.

Minval.az