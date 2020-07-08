Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретились с военнослужащими, проходящими службу в передовых подразделениях.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Доведя до внимания требования, выдвинутые в недавних выступлениях Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, министр обороны потребовал руководствоваться этими требованиями в ежедневной служебной деятельности.

Заслушав доклад об оперативной обстановке, министр обороны понаблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений. Оценив ситуацию на линии соприкосновения войск, министр довел до личного состава предстоящие задачи.

Ознакомившись с условиями в подразделениях, министр встретился с военнослужащими, подчеркнул, что мероприятия, проводимые в сфере улучшения их социально-бытовых условий, постоянно продолжаются благодаря вниманию и заботе нашего государства.



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