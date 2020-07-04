Пожар на территории фабрики по производству красок в Баку тушат 32 единицы техники, к работам привлечены 160 человек, на место происшествия прибыл замглавы МЧС Азербайджана Этибар Мирзяев.

«К тушению пожара привлечены 32 расчета, 160 человек живой силы. Огонь распространился на территории 700 квадратных метров. К месту происшествия прибыл замглавы МЧС Этибар Мирзяев», — сообщили в МЧС страны.

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В Баку вспыхнул пожар на предприятии по производству красок.

Инцидент произошел на заводе Sobsan в 7-м микрорайоне Бинагадинского района столицы.

На место происшествия было вызвано несколько пожарных бригад Государственной противопожарной службы МЧС. Принимаются меры по предотвращению пожара.

Причина пожара пока неизвестна.

Minval.az