Пожар на территории фабрики по производству красок в Баку тушат 32 единицы техники, к работам привлечены 160 человек, на место происшествия прибыл замглавы МЧС Азербайджана Этибар Мирзяев.
«К тушению пожара привлечены 32 расчета, 160 человек живой силы. Огонь распространился на территории 700 квадратных метров. К месту происшествия прибыл замглавы МЧС Этибар Мирзяев», — сообщили в МЧС страны.
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В Баку вспыхнул пожар на предприятии по производству красок.
Инцидент произошел на заводе Sobsan в 7-м микрорайоне Бинагадинского района столицы.
На место происшествия было вызвано несколько пожарных бригад Государственной противопожарной службы МЧС. Принимаются меры по предотвращению пожара.
Причина пожара пока неизвестна.