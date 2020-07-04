Грузинские абитуриенты, проживающие в Азербайджане, будут освобождены от сдачи экзаменов при поступлении в вузы своей страны.

Такое решение было принято министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Возможностью поступления в вузы Грузии без экзаменов получат граждане этой страны, которые находятся в Азербайджане и прошли регистрацию для участия в единых национальных экзаменах, но не смогли отправиться на родину из-за пандемии коронавируса.

По имеющимся данным, в Азербайджане в настоящее время находятся порядка 70 грузинских абитуриентов, их обучение в вузах Грузии будет финансироваться со стороны властей соседней страны.

Такое решение властей Грузии направлено на поддержку грузинских абитуриентов, проживающих в Азербайджане.

Minval.az