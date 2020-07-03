«Люди должны быть социально ответственными, чтобы соблюдать правила изоляции во время лечения дома».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что люди с ассимпоматичным течением заражения играют более опасную роль в распространении вируса: «В этом аспекте руководители предприятий должны уделять особое внимание вопросу ношения масок и соблюдения социальной дистанции».

Председатель правления TƏBİB также отметил, что медицинские учреждения контролируют состояние здоровья проходящих лечение дома: «Минимум 2 раза в день этим пациентам звонят, задают соответствующие вопросы, в случае необходимости госпитализируют. Пребывание дома зависит от социальной ответственности этих людей. В связи с существующими в этой области проблемами также задействованы силовые структуры, внедряется приложение e-təbib».

Помощник президента Азербайджанской Республики по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов сказал, что выходя из дома и заражая других эти люди несут уголовную отвественность: «Уже выявлены несколько случаев в связи с этим. При невыполнении условий подписанного ими обязательства они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Если состояние проходящего лечение дома ухудшается, необходимо позвонить на 103».

Minval.az