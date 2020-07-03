В Азербайджане выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 7 человек, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В тоже время выздоровело рекордное число заболевших — 395 человек.

На сегодня в стране выявлены 19 267 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 10 820, скончались 235 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 212 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 7 137 тестов. В целом же были проведены 502 965 тестов.

Minval.az