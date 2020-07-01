В социальных сетях распространилась информация о том, что на фронте в направлении Тертерского и Геранбойского районов сложилась напряженная ситуация.

Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, подобная информация не соответствует действительности, является вымыслом и не имеет под собой никаких оснований.

В Минобороне указали, что наблюдается стабильная ситуация на линии соприкосновения.

«Информация подобного рода является очередной дезинформацией вражеских сил, которую распространяют в целях провокации», — отметили в Министерстве обороны.

Minval.az