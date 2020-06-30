Глава Дагестана Владимир Васильев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить еще на месяц центр МЧС на границе с Азербайджаном, глава государства согласился.

Во вторник Путин проводит видеоконференцию, посвященною вводу в эксплуатацию медицинских центров, построенных Минобороны в ряде субъектов РФ.

«Владимир Владимирович, по вашему поручению эта работа ведется, темпы перехода с той и другой стороны увеличены, буквально сегодня происходит очередной переход. В Азербайджане непростая ситуация, и тем не менее темпы наращиваются, мы работаем. Но есть необходимость сохранить вот этот вот пункт полевой МЧС, пока он у нас до конца месяца, если можно, еще на месяц», — обратился Васильев к главе государства.

«Хорошо, сделаем, договорились», — ответил Путин (цитата по РИА Новости).

Minval.az