Сегодня при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в формате видеоконференции.

Как говорится в сообщении МИД, видеоконференция продолжалась один час, в ходе нее стороны обсудили текущую ситуацию в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное заселение и инфраструктурные проекты.

Сопредседатели отметили рост агрессивной риторики в последнее время. Министр Э.Мамедъяров подчеркнул, что к росту риторики привели провокационные действия Армении.

Стороны согласовали проведение в предстоящем месяце очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции при посредстве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кроме того, сопредседатели отметили, что изучат возможность организации прямых контактов между министрами при первой же возможности.

Minval.az