Защитник сборной России Фёдор Кудряшов рассказал сайту РФС, почему сбрил бороду во время чемпионата мира 2018 года.

По словам спортсмена, который сейчас выступает в Турции за «Антальяспор», его длинная борода не понравилась наставнику национальной команды Станиславу Черчесову. Тренер неоднократно намекал подопечному на необходимость избавиться от неё. Сначала Кудряшов сделал бороду покороче, но, когда Черчесов вновь проявил недовольство, — полностью сбрил растительность на лице. Как подчеркнул Кудряшов, специалист сказал сборникам, что футболист должен хорошо выглядеть. В итоге защитник согласился, что такая длинная борода является перебором.

Minval.az