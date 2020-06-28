Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала сообщения о том, что сеть 5G распространяет коронавирус нового типа COVID-19. Об этом говорится в заявлении азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения.

В представительстве заявили, что вирус COVID-19 распространяется через дыхательные капли, выделяемые инфицированным человеком в результате кашля, чихания или разговора.

Отмечается, что люди также могут заразиться, касаясь загрязненных поверхностей, а затем своих глаз, рта или носа.

Minval.az