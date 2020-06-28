За последние сутки в Иране выявлено 2489 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 222669.

Об этом сказал представитель министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает в воскресенье Trend.

По его словам, состояние 2 946 инфицированных оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавил, что за минувшие сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 144 человека, таким образом их общее число достигло 10508.

Представитель министерства также сказал, что к настоящему времени вылечился 183 301 человек.

В провинциях Хузестан, Кирманшах, Курдистан, Хормозган, Западный Азербайджан ситуация все еще тяжелая.

В Иране для диагностирования коронавируса проведено более 1,61 млн. тестов.

Minval.az