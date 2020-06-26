Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал расписание игр Лиги наций сезона 2020/21.
Азербайджан, который попал в группу 1 дивизиона С, проведет матчи со сборными Черногории, Кипра и Люксембурга.
1-й тур: 5 сентября. 20:00 Азербайджан – Люксембург, 20:00 Кипр — Черногория
2-й тур: 8 сентября. 22:45 Кипр – Азербайджан, 22:45 Люксембург — Черногория
3-й тур: 10 октября. 17:00 Черногория – Азербайджан, 17:00 Люксембург — Кипр
4-й тур: 13 октября. 20:00 Азербайджан – Кипр, 22:45 Черногория — Люксембург
5-й тур: 14 ноября. 20:00 Азербайджан – Черногория, 20:00 Кипр — Люксембург
6-й тур: 17 ноября. 22:45 Люксембург – Азербайджан, 22:45 Черногория – Кипр.