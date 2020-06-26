Капитан российского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о готовности игроков команды оплатить возможные штрафы задержанных в Москве болельщиков. Об этом сообщает ТАСС.

Футболист посчитал бредом возбуждение в отношении фанатов уголовного дела о хулиганстве, а также выразил поклонникам красно-белых благодарность за поддержку.

Фанаты «Спартака» устроили перфоманс с использованием пиротехники и частичным перекрытием дорожного движения вблизи домашнего стадиона красно-белых «Открытие Арена». Акция была направлена на поддержку команды, которая отправлялась на выездной матч в Тулу против «Арсенала».

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