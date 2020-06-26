В Азербайджане выявлено еще 517 случая заражения коронавирусом, 305 человека вылечились, 7 граждан скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 15369 факта заражения коронавирусной инфекцией.

8364 человек вылечились, 187 человек умерли, 6818 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние из них оценивается как тяжелое, — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедшие сутки было проведено 6980 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az