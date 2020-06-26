В Азербайджане выявлено еще  517 случая заражения коронавирусом, 305  человека вылечились, 7 граждан скончались.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 15369 факта заражения коронавирусной инфекцией.

8364  человек вылечились,  187 человек умерли,  6818 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние  из них оценивается как тяжелое,  —  средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедшие сутки было проведено 6980 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az