Количество работников, привлекаемых к работе в сферах труда и услуг, разрешенных к деятельности на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района, не должно превышать 50 процентов от общего числа работающих в этих сферах.

Об этом говорится в решении, подписанном премьер-министром Али Асадовым.

Отмечается, на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района количество сотрудников, привлекаемых к работе в сферах производства средств ежедневного ухода и гигиены; строительства, производства и ремонта бытового оборудования; инженерных и проектных услуг; производства упаковочной продукции, а также изделий из камня, металла и дерева; производства и ремонта мебели; в зоомагазинах, в том числе в пунктах продаж корма для животных; в пунктах продаж строительных материалов и бытовых товаров; онлайн-продажи; в сфере переводческих услуг, деятельность которых разрешена, не должно превышать 50 процентов от общего числа работающих в этих сферах работников. При этом в городах и районах, где действует ужесточенный карантинный режим, деятельность СМИ предусмотрена в полном составе.

А количество разрешений, выдаваемых работающим по гражданско-правовому договору в сфере труда и услуг, не должно превышать 30 процентов от общего числа работающих по трудовому договору.

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