29 сотрудников ЗАО «Бакинский метрополитен» заразились коронавирусом.

Как сообщил руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, 6 заболевших вирусом выздоровели и выписаны, 22 человека продолжают лечение в различных медицинских учреждениях:

«Один из заразившихся COVİD-19 скончался. Эти лица заразились в разное время. Руководство «Бакметрополитен» регулярно интересуется состоянием больных».

За истекший период результаты анализов, взятых у 7 сотрудников с подозрением на коронавирус, оказались негативными.

Заразившиеся коронавирусом сотрудники ЗАО работают в различных сферах. Факта массового заражения в ЗАО «Бакинский Метрополитен» не зафиксировано.

Minval.az