Во всех закрытых местах я надеваю маску. Ну, хорошо, если президент это делает, почему не могут делать другие?

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой медицинских работников после открытия корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы номер 1.

«Те, кто не надевают масок в закрытых местах, конечно, должны подвергаться штрафу. В то же время граждане, видя это, должны порицать, разъяснять. Не следует ждать, когда придет полиция и оштрафует такого человека. Полиция тоже круглосуточно находится на улицах, чтобы защитить людей, работает непрерывно, днем и ночью. Поэтому в закрытых условиях все должны носить маски. Я хожу в маске. Показывал, еще раз показываю. Во всех закрытых местах я надеваю маску. Ну, хорошо, если президент это делает, почему не могут делать другие? Что в этом сложного? Это не причиняет никаких неудобств, не создает никаких проблем. Просто, безответственность, я бы даже сказал, эгоизм и равнодушие. Для представителей молодого поколения эта болезнь не так опасна, они считают: заболею и выздоровею. Но ведь ты выздоровеешь, а при этом заразишь пожилого человека. Ты создаешь угрозу его жизни. Неужели мы должны терпеть такую безответственность? Ведь это преступление», — сказал Ильхам Алиев.

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