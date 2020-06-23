Арестованы главный архитектор Абшеронского района и еще одно должностное лицо.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, были изучены обращения, поступившие на «горячую линию 161» Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики в связи с незаконными действиями должностных лиц Исполнительной власти Абшеронского района.

В результате оперативно-следственных мероприятий были установлены основания для подозрения в том, что заведующий отделом архитектуры и строительства Исполнительной власти Абшеронского района (главный архитектор) Акиф Алиев, сообщив гражданину, что без разработки какого-либо проекта по строительству и без официального обращения за получением разрешения на строительство в ИВ района окажет содействие в проведении строительных работ и посредством начальника отдела ЖКСО ЖСПО №3 ИВ Абшеронского района в городе Хырдалан Мурада Ахмедова потребовал и получил в качестве взятки 3000 манатов, а затем в ходе проводившихся на объекте строительных работ, под предлогом увеличения общего объема работ получил от гражданина в качестве взятки еще 1500 манатов, и, поделив эти деньги с М.Ахмедовым, израсходовал их на личные нужды.

В связи с этим 23 июня 2020 года А.Алиев был привлечен к ответственности по статье 311.2 УК (получение взятки), ему было предъявлено обвинение по данной статье, решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Следствием были установлены также основания для подозрения в том, что М.Ахмедов обманул гражданина, сказав ему, что может подготовить эскизный проект с внесением изменений в технические условия для принадлежащего ему нежилого участка площадью 96 кв. м. в составе жилищного комплекса «AAAF Park», находящегося в городе Хырдалан и тот должен дать за это взятку в 2500 манатов, для положительного решения данного вопроса получил от него 1000 манатов, в том числе подговорил последнего дать взятку в размере 2500 манатов за оказание содействия в этом вопросе.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, М.Ахмедов был задержан 20 июня 2020 года при получении 1000 манатов от гражданина.

М.Ахмедов был привлечен к ответственности по статьям УК 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) и по другим статьям, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста на 3 месяца.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Minval.az