«У нас есть все возможности для разгрома противника и они хорошо знают это».

Об этом сказал министр обороны Закир Гасанов в интервью телеканалу CBC

«Как министр обороны, я докладываю президенту Ильхаму Алиеву и всему народу Азербайджана, что азербайджанская армия готова выполнить свою задачу по освобождению оккупированных территорий», — добавил глава МО АР.

Закир Гасанов коснулся и ситуации с коронавирусом и деятельности армии государства в период пандемии: «Коронавирус является мировой проблемой. В рамках борьбы с пандемией коронавируса в Азербайджане, по указанию Верховного Главнокомандующего в азербайджанской армии были немедленно проведены карантинные меры. По указанию Верховного Главнокомандующего весь личный состав — солдаты, офицеры — были помещены в карантин, и доступ в воинские части был ограничен. Даже техника, идущая на обеспечение, была продезинфицирована».

Minval.az