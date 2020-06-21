Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вступил в конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри перед финалом Кубка Италии против «Наполи», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

По информации издания, наставник «старой сеньоры» попросил португальца сыграть на позиции центрального нападающего, но форвард отказал специалисту в грубой форме и добавил, что на протяжении всей карьеры он играл слева.

Отмечается, что инцидент произошел во время тренировки на глазах всей команды, что могло подорвать авторитет Сарри перед футболистами.

Встреча между «Наполи» и «Ювентусом» завершилась со счетом 1:0 (4:2 — по пенальти) в пользу неаполитанской команды.

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