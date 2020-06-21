Международная федерация бодибилдинга (IFBB) в период пандемии проводит онлайн-конференции с национальными федерациями, обсуждая различный круг вопросов, связанный с тренировочным процессом, перспективными планами и календарем. На днях организация провела диалог с Федерацией бодибилдинга и фитнеса Азербайджана, который получился во всех смыслах интересным.

Как передает «Азериспорт», в очередной сессии онлайн-конференции приняли участие представители Азербайджана, России, Чехии и Македонии. «Встреча стала прекрасной возможностью обменяться мнениями не только со своими коллегами из других стран, но и президентом IFBB Рафаэль Сантохой. Он поинтересовался ситуацией с коронавирусом в наших странах, был обсужден предварительный график тех или иных соревнований. Сезон планируется возобновить в августе турниром на Мальте, а на сентябрь намечен чемпионат Европы в испанской Санта-Сусанне», — отметил президент ФБФА Рауф Буняталиев.

Также он рассказал, что ситуация с тренировочным процессом в тех или иных странах обстоит по-разному. «Коллеги из России отметили, что со следующей недели у них открываются тренажерные залы, то же самое заявили и представители Македонии. В Чехии залы работают давно и на август у них намечены внутренние соревнования. У нас же ситуация несколько иная – мы пока отстаем в этом плане, учитывая эпидемиологическую обстановку. До того я представил свои предложения по началу тренировочного процесса Министерству молодежи и спорта. И еще известил Р.Сантоху, что сборная Азербайджана, скорее всего, не примет участие в чемпионате Европы. Так как времени на подготовку не остается», — продолжил Р.Буняталиев.

Говоря о контурах календаря, он подчеркнул, что во второй половине года намечается ряд крупных стартов. Это и чемпиона мира, а также «Arnold Classic» в Испании. «Мы обсудили возможность проведения различных региональных состязаний. Но ситуация такова, что ничего нельзя заранее спрогнозировать. Мы будем регулярно держать контакт с IFBB», — добавил Р.Буняталиев.

Также он отметил, что в данный момент IFBB активно сотрудничает с Международной федерацией университетского спорта на тему введения в программу Студенческих Игр бодибилдинга. «Если до конца года нам удастся наладить активную деятельность, то в планах у нас также есть проведение состязаний среди студентов в рамках чемпионата страны», — заключил Р.Буняталиев.

Minval.az