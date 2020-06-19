Никол Пашинян провокационными заявлениями разрушает формат и сущность переговорного процесса.

Об этом сказал помощник президента Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении.

Гаджиев сказал, что в октябре 2019 года на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде президент Ильхам Алиев разоблачил политику Армении в отношении фашиста Гарегина Нжде. В ходе саммита Пашинян, пытаясь в истерической форме защитить фашиста Гарегина Нжде, поставил себя в нелепое положение.

«Затем в феврале 2020 года на Мюнхенской конференции по безопасности Пашинян, вновь опозорился в глазах Армении, мирового армянства и международного сообщества, будучи целиком и полностью разгромлен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Далее была разоблачена пропаганда Пашиняном своего деда — такого же фашиста как Нжде.

Не оправившегося от этих ударов премьер-министра Армении постиг еще один позор на видеоконференции глав государств и правительств Европейского Союза и стран Восточного партнерства 18 июня 2020 года. Реагируя на обоснованную фактами позицию президента Ильхама Алиева, Пашинян запомнился на видеоконференции своей речью на армянском и смешном английском, которая была встречена с иронией и недоумением.

На его утверждения повторно был дан сдержанный и в то же время веский и решительный ответ со стороны президента Ильхама Алиева. Президент Ильхам Алиев, отметив, что Варужан Карапетян, совершивший террористический акт в аэропорту Орли во Франции, был экстрадирован в Армению и героизирован там, заявил, что Армении не следует говорить о таких вещах, как расизм и терроризм.

Кроме того, Пашинян, единственный глава государства, который присутствовал на видеоконференции в маске, выглядел смехотворно. А это показало, что его слова о заражении коронавирусом — не более чем популизм.

Путающий международные мероприятия с улицами Еревана, раз за разом позорящий себя премьер-министр Армении, для оправдания своих неудач вновь выдвинул обвинения в адрес Азербайджана и выступил с речью популистского содержания.

Пашинян находится в безвыходном положении. Он фактически установил революционную диктатуру в Армении. Арест представителей оппозиции, журналистов и судей, принуждение к молчанию и шантаж инакомыслящих, смерть представителя оппозиции в тюрьме — практика, широко распространенная в Армении.

Очевидно, что его борьба с коронавирусом обречена на провал. Попавший в замешательство Пашинян делает одно за другим провокационные и противоречивые заявления для внутреннего потребления.

Такими провокационными заявлениями Пашинян разрушает формат и суть переговоров. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что формат переговоров не может быть изменен. Не существует и понятия «народ Нагорного Карабаха», как это утверждает Пашинян. Нагорный Карабах — историческая земля Азербайджана. Как подчеркнул президент Ильхам Алиев на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2019 года, «Нагорный Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак».

Азербайджан освободит свои земли от армянской оккупации и восстановит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

Вся ответственность за обострение ситуации целиком и полностью ложится лично на Пашиняна», отметил он.

Minval.az