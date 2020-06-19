На основании соответствующего постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики «О дополнительных мерах по ужесточению специального карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлахского, Масаллинского, Джалилабадского и Абшеронского районов возобновлена деятельность «Системы получения разрешений и мониторинга во время применения особого карантинного режима».

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Как говорится в сообщении «ASAN xidmət», ограничения будут действовать на указанных территориях с 00:00 5 июля до 06:00 21 июня 2020 года.

Передвижение лиц, работающих в сфере работ и услуг, деятельность которых разрешена Кабинетом министров, будет разрешено в указанный период после внесения работодателем сведений о них в портал «icaze.e-gov.az».

В указанных территориях гражданам будет разрешено выходить из дома:

— в связи неотложной медицинской необходимостью и прохождением лечения по какому-либо графику;

— для приобретения продуктов и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, необходимостью воспользоваться банковскими и почтовыми услугами, а также услугами в сферах работы и услуг, деятельность которых разрешена, а также в связи с времяпровождением на свежем воздухе;

— в связи с участием в похоронах близкого родственника.

Граждане должны будут отправить СМС-сообщение на номер 8103 с целью получения разрешения на выход из дома (СМС-сообщения бесплатные). В тексте СМС-сообщений должны быть указаны один из двух следующих индексов и информация, удостоверяющая личность:

Цифра 1- в связи с неотложными медицинскими потребностями или получением лечения по графику (разрешение выдается на 2 часа, при необходимости поездки в другой район или город, расстояние между адресами, куда необходимо ехать при необходимости, и продолжительность процедуры лечения учитывается, срок возвращения определяется справкой, выданной врачом, и при необходимости предоставляется сотрудникам полиции);

цифра 2 — необходимость приобретения продуктов питания и других предметов первой необходимости, медикаментов, пользование государственными услугами, банковскими, почтовыми и другими услугами, предоставляемыми в сферах, деятельность которых разрешена, а также покидать место жительства с целью времяпровождения на открытом воздухе (разрешение выдается один раз в день на 2 часа, период возвращения для тех, кто покинул свое место жительства и местонахождение из-за необходимости пользоваться государственными услугами, определяется справкой, выданной соответствующим государственным органом).

В СМС-сообщении, полученном от информационной системы «Электронное правительство», указывается время действия разрешения. Автор обращения может покинуть место проживания или пребывания лишь после получения положительного ответа.

Для получения подробной информации можно обратиться в колл-центр 9108.

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