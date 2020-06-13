Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов примет участие в турнире «Online Chess Masters», инициированном чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Как передает «Азериспорт», соревнование начнется 20 июня с участием 12-и гроссмейстеров.
Помимо Раджабова, на турнире выступят: Максим Вашье-Лаграв (Франция), Динг Лирен (Китай), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Даниил Дубов (все – Россия), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба – США), Аниш Гири (Нидерланды), Пентал Харикришна (Индия) и Магнус Карлсен (Норвегия).
Призовой фонд турнира составляет 150 000 долларов США. Победитель получит $45 000.