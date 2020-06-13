В соответствии с постановлением Кабмина «О требованиях к использованию индивидуальных средств защиты дыхательных путей в условиях особого карантинного режима», продолжаются профилактические мероприятия с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции города Баку.

Жителям столицы вновь напомнили о необходимости использования медицинских масок в общественном транспорте, в закрытых объектах торговли и услуг, соблюдении социального расстояния между людьми 1,5-2 метра. В отношении граждан не соблюдающих данные правила, будут приняты меры административного характера в соответствии с законодательством страны.

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