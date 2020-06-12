«Если человек не подчиняется требованиям полиции во время карантинного режима, он может быть доставлен в отделение полиции».

Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник Отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) Кямран Алиев.

K.Алиев отметил, что согласно Кодексу об административных проступках, нарушающим карантинный режим выписываются штрафы:

«Если гражданин создает угрозу заражения, нарушая карантинный режим, он несет уголовную ответственность».

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