Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в настоящее время не планируется, заявил в четверг глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.

«Сейчас нам стоит подождать завершения этого этапа пандемии коронавируса и продолжать работу на уровне министров иностранных дел», — сказал Мнацаканян журналистам в четверг.

«Планов по встрече Пашиняна и Алиева нет сейчас», — подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, лидеры Азербайджана и Армении подтвердили свое намерение приехать в Москву 24 июня на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Minval.az