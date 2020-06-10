Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров сыграет в онлайн-турнире, организованном шахматным клубом Шарджа.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Международной шахматной федерации (FIDE) в Twitter, наряду с 35-летним гроссмейстером в турнире примут участие Салех Салем, Пентала Харикришна, Бассем Амин, Рустам Касымджанов, Радослав Войташек. Они сразятся в быстрых шахматах.

Соревнование, которое пройдет с 12 по 13 июня, считается одним из сильнейших шахматных турниров в арабском мире. Призовой фонд составляет 10 тыс. долларов США.

Minval.az