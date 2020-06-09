Власти Азербайджана не планируют заимствований от международных финансовых институтов (МФИ) в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«По оценкам МФИ, свыше 150 стран обратились к ним за финансовой помощью в рамках борьбы с коронавирусом. Однако, Азербайджана нет в их числе. Мы ни у кого не просим помощи, не хотим кредиты», — сказал Алиев во вторник на открытии второй мобильной больницы в Баку.

По его словам, которые приводит «Интерфакс», Азербайджан может привлекать кредитные ресурсы только на реализацию высокотехнологических проектов и на выгодных для себя условиях.

Как сообщалось ранее, власти Азербайджана планируют выделить 3,5 млрд манатов (свыше $2 млрд) или 4,3% ВВП на оказание поддержки населению и бизнесу, пострадавшему от коронавирусной инфекции.

В Азербайджане по состоянию на 9 июня COVID-19 выявлен у 8191 человека, 4606 — вылечились, 98 — скончались. В настоящее время в больницах специального режима находятся 3487 человек.

Minval.az