В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в то же время 228 человек выписаны после завершения лечения. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в понедельник, 8 июня.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пятерых человек, у которых был ранее диагностирован коронавирус.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 7876 фактов заражения коронавирусом, из этого числа 4377 человек благополучно прошли лечение, 93 пациента клиник скончались.

Лечение 3406 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима. Из них состояние 69 пациентов врачи оценивают как критическое, 80 находятся в состоянии средней тяжести, здоровье прочих не внушает медикам опасений.

За указанный период в стране был проведен 343391 тест на выявление коронавирусной инфекции.

Minval.az