Испанский футбольный клуб «Барселона» выставит на трансфер нападающего команды Усмана Дембеле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Diario Sport.

По информации источника, клуб намерен продать француза в конце лета, после завершения сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 56 млн. евро.

Действующий контракт 23-летнего Дембеле с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб девять матчей во всех турнирах, забив один гол. Дембеле перешел в «Барселону» в 2017 году, в составе испанской команды форвард стал двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Дембеле в составе сборной Франции стал победителем чемпионата мира 2018 года.

Minval.az