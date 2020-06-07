Известный российский футболист Александр Самедов — многодетный отец. Вместе с женой Юлией спортсмен воспитывает троих сыновей. Их старшему мальчику Богдану 10 лет, среднему Илье 4 года, а младшему Григорию один годик. Футболист бережет семью от лишнего внимания и практически не публикует снимки с женой и детьми, но иногда все же делает исключения. Александр Самедов решил порадовать поклонников и показал милое фото со своими сыновьями.

Знаменитый спортсмен очень благодарен супруге за счастье быть отцом прекрасных детей. Все свободное время он посвящает любимой семье. Футболист старается быть примером для своих сыновей и надеется, что кто-то из мальчиков пойдет по его стопам.

Letidor напоминает, что Александр Самедов давно женат на своей возлюбленной Юлии. В 2009 году у звездной пары родился сын Богдан, а в 2016-м на свет появился мальчик Илья. Первая беременность супруги футболиста проходила с осложнениями, на седьмом месяце ожидания малыша женщина оказалась в реанимации, но все обошлось. А 6 августа 2018 года Александр и Юлия в третий раз стали родителями. У звездной пары появился на свет еще один сын Григорий.

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