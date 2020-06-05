Во времена экс-президента Международной федерации по тяжелой атлетике (IWF) Тамаша Аяна были сокрыты 40 положительных результатов допинг-тестов.

Как передает Report со ссылкой на издание Inside the Games, информация об этом отражена в расследовании проводимом в отношении него.

Отмечается, что некоторые из спортсменов, защищенные венгерским функционером в обмен на взятку, даже стали чемпионами мира и получали медали на других международных соревнованиях.

По словам канадского следователя Ричарда Макларена, в финансовых документах не указано на что потрачены поступившие в IWF 10,4 млн долларов США. Наибольшей суммой штрафа в отчете является выплата Федерации тяжелой атлетики Азербайджана в размере 500 тыс. долларов США.

Отвергающий обвинения в свой Адрес Т.Аян утверждает, что финансовые вопросы регулировались Советом директоров на законных основаниях.

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