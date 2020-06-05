В Дагестане выявлено еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией гражданами Азербайджана, сообщает Центральная городская больница Дербента.

«Главрач ЦГБ Абдулкафар Шихмагомедов побывал в третьем провизорном госпитале, где находятся граждане Азербайджана, доставленные из пунктов временного пребывания. Всего было госпитализировано 13 человек, 1 из них с положительным результатом на COVID-19 направлен в первый госпиталь «ковидный», 12 — в провизорный. После получения результата второго этапа тестирования еще у пяти граждан Азербайджана подтвержден результат на COVID-19 и принято решение об их переводе в «ковидный» госпиталь», — отмечается на странице больницы в Instagram.

Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 азербайджанских граждан составило 6, по остальным семерым ожидают результатов тестов.

Как отметил главврач, в настоящее время делается все необходимое для лечения, главным является вылечить зараженных, чтоб с отрицательными результатами тестов на COVID-19 смогли вернуться в Азербайджан.

29 мая сообщалось, что COVID-19 был выявлен у 11 граждан Азербайджана, находящихся в Дагестане и ожидающих получения разрешения на выезд на родину.

Minval.az