«В тысячах адресованных мне писем наша борьба с коррупцией и взяточничеством получает высокую оценку. Граждане одобряют это, и мы видим, что с мест уже начинают поступать сигналы. Еще раз хочу сказать: обязательно нужен общественный контроль».

Как передает пресс-служба главы государства, об этом 3 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с волонтерами во время открытия комплекса ASAN Həyat в Агджабеди.

Глава государства отметил, что каждый сигнал, связанный с чиновничьим произволом, будет рассмотрен: «Естественно, эти сигналы должны быть справедливыми. Здесь тоже нельзя допускать какой-либо очернительской кампании и подходить стихийно. Каждый сигнал будет серьезно рассмотрен, потому что не исключено, что кто-то может подбросить ложную информацию, кто-то кому-то не нравится, может что-то о нем написать, есть и такое. Поэтому в первую очередь должны быть обеспечены справедливость и общественный контроль. Уверен, что мы одержим победу и в борьбе с коррупцией и взяточничеством».

Minval.az