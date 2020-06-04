Кардинальных подвижек в переговорном процессе по Карабаху нет, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Мы выступаем за политическое урегулирование этого затянувшегося, длительного кризиса путем переговоров. И сделаем все возможное, как страна-сосед, как страна, которую связывает длительная история дружбы, взаимодействия и сотрудничества с этими странами – чтобы внести свой конструктивный вклад», — сказала Захарова (цитата по «Спутнику»).

Она также отметила роль России в качестве посредника, участвующего в работе Минской группы.

«Хотя каких-то кардинальных подвижек нет, но могу подтвердить, что оптимизм остается», — отметила Захарова.

Minval.az