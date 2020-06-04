В отношении должностных лиц Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев возбуждено уголовное дело.

Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при ведомстве была изучена информация о незаконных действиях должностных лиц Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В результате оперативно-следственных мероприятий были установлены основания для подозрения в том, что должностные лица комитета, злоупотребив своими полномочиями, неоднократно требовали и получали взятки от многочисленных семей беженцев и вынужденных переселенцев, поселившихся в недостроенных зданиях станции Скорой медицинской помощи на улице Хамзы Бабашова в Бинагадинском районе столицы для незаконного предоставления им квартир.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям УК 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 311.3.2 (повторное получение взятки), оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Граждан, пострадавших от подобных противозаконных действий, просят обратиться и сообщить в колл-центр «961» или на «горячую линию» «161» Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.