Бывший хавбек азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Флавинью в беседе с изданием «Азериспорт» высказался относительно шансов бакинцев нагнать лидирующий агдамский «Карабах».

«Вряд ли «Нефтчи» сможет догнать «Карабах». Но я считаю, что «Карабах» должен снова бояться «Нефтчи». Как это было в наши времена. Я постоянно говорю о «Нефтчи» с Родригинью, Денисом Сильвой, Бруну Бертуччи. Всегда вспоминаем те пять лет, что провели там. Интерес «Нефтчи» к Таллисону? Извините, я его не знаю. В Бразилии столько футболистов, что невозможно следить за каждым из них», — сказал Флавинью.

Minval.az