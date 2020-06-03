В Азербайджане выявлено еще 325 случаев заражения коронавирусом, 101 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине. Результаты анализов на коронавирус, взятые у граждан 1954, 1955, 1956, 1973 и 1978 г.р., оказались положительными, они скончались.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 6260 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3665 человек вылечились, 76 человек умерли, 2519 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 61 из них оценивается как тяжелое, 78 — средней тяжести, состояние остальных стабильное.

За прошедший период было проведено 315527 тестов на выявление новых случаев заражения.

Minval.az