Согласно решению Оперштаба при Кабмине Азербайджана от 29 мая 2020 года, специальный карантинный режим в Азербайджане был продлен до 15 июня.

При этом с 00.00 31 мая 2020 года смягчается ряд ограничений в рамках карантинного режима:

● В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе отменяется ограничение численности работников государственных учреждений;

● На территории страны возобновляется деятельность крупных торговых центров и молов (за исключением действующих при них детских и других развлекательных центров, кинотеатров, заведений общественного питания);

● Допускается организация спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей;

● Обслуживание клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, а также во всех заведениях общественного питания будет осуществляться с 08:00 до 22:00 (за исключением использования во всех объектах общественного питания кальянов, организации массовых торжеств, собрания более 10 человек).

Minval.az