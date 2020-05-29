Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики распространил информацию.

Как сообщили в Штабе, в рамках мероприятий по предотвращению распространения нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19), большинство государств временно закрыли свои границы и продлили срок приостановления выполнения международных рейсов.

После анализа ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19, принято решение о продлении ограничения на выезд-въезд на территорию Азербайджанской Республики наземным и воздушным путем (за исключением грузовых и чартерных рейсов) до 15 июня 2020 года.

Minval.az