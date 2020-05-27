В Азербайджане выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 78, скончались 2 человека, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Скончались два гражданина 1949 и 1957 годов рождения.

На сегодня в стране выявлено 4568 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились и выписались 2897, скончались 54 человека.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1617 человек, из которых состояние 49 оценивается как тяжелое, 63 — средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 280663 теста.

Minval.az