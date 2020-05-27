Президент США Дональд Трамп отреагировал на то, что Twitter пометил его публикации знаком недостоверности.

Ранее под несколькими постами Трампа о голосовании по почте на президентских выборах появился автоматический призыв проверить факты. Голубой восклицательный знак социальной сети «Посмотрите факты о голосовании по почте» размещен сразу под двумя сообщениями Трампа по этой теме. Если нажать на надпись, то пользователь переходит к статье Politico с заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».

После этого политик раскритиковал социальную сеть за этот прецедент и обвинил Twitter в «удушении свободы слова».

«Twitter полностью душит свободную речь. Я, как президент, не позволю этому случиться!», — цитирует Трампа «Газета.ру».

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