Автоматический призыв пользователей проверить факты появился под сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа, где он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям.

Как передает РИА Новости, сообщение Трампа состоит из двух частей, под каждой из них теперь висит голубой восклицательный знак в голубом кружке с надписью: «Посмотрите факты о голосовании по почте». Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».

Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.

Трамп критикует практику голосования по почте на фоне намерения губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома на предстоящих в ноябре всеобщих выборах разослать всем избирателям штата бюллетени по почте. По мнению Трампа, голосование по почте непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других.

Республиканская партия даже подала иск, оспаривая такой подход к голосованию. Республиканцы считают, что решение Ньюсома лишь часть более масштабного плана демократов по подтасовке итогов голосования на президентских выборах 3 ноября.

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