В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали решение Европейского суда по правам человека от 26 мая текущего года по делу «Макучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии».

Глава управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева сказала, что они ознакомились с соответствующим решением Европейского суда по правам человека.

«Разумеется, чтобы высказать конкретное мнение по поводу решения, важно его изучение на уровне юристов-экспертов. Тем не менее, можно поделиться наблюдениями в связи с этим решением. В первую очередь необходимо учесть, что сегодня в корне страданий, с которыми сталкивается наш регион как на национальном, так и личностном уровне, стоит враждебная политика националистов-руководителей Армении по отношению к азербайджанскому народу и агрессивная политика Армении по отношению к Азербайджану.

Всем известно, что, искажая основные причины армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, оккупант-Армения пытается отвлечь внимание международной общественности от продолжающейся незаконной оккупации азербайджанских земель и этнической чистки мирного населения.

Однако в решении ЕСПЧ от 16 июня 2015 года «Чирагов и другие против Армении» говорится об ответственности Армении за оккупацию азербайджанских земель.

Если Армения действительно придает значение правам и свободам человека и уважает Европейский суд так, как она это заявляет на словах, то эта страна должна немедленно прекратить оккупацию азербайджанских земель и нарушение прав более миллиона наших соотечественников, которые продолжаются уже более 30 лет. Также, официальный Ереван не имеет морального права выдвигать нашей стране какие-либо требования, связанные с Европейским судом до тех пор, пока не будет обеспечено исполнение решения ЕСПЧ от 2015 года по делу Чираговых», — подчеркнула представитель МИД.

Л.Абдуллаева отметила, что намерение Армении превратить Европейский суд в инструмент очернительной кампании против Азербайджана, политизировать эту структуру и вовлечь ее в пропагандистскую кампанию должны быть отвергнуты: «По поводу заключений Европейского суда можно сказать, что суд фактически не удовлетворил главную претензию Армении. Так, решение суда не требует аннулирования указа о помиловании, являющегося основным объектом разбирательства, или повторного рассмотрения дела в отношении соответствующего лица. С другой стороны, был также отклонен иск о материальном нарушении права на проживание».

Minval.az