Мэр города Авентура штата Флорида Энид Вейсман подписала декларацию об объявлении 28 мая 2020 года Днем Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, подчеркнув активное участие азербайджанцев, живущих в Америке, в общественной жизни Флориды, мэр Вейсман отметила их вклад в разнообразие, межкультурное взаимопонимание, обеспечение мира и благополучия.

В декларации речь идет о создании Азербайджанской Демократической Республики, а также отношениях между США и Азербайджанской Республикой.

Э.Вейсман, объявляя 28 мая Днем Азербайджана, призвала жителей города Авентура присоединиться к этому празднику и вместе отпраздновать достижения азербайджанского народа.

Minval.az