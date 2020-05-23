В 2010 году была сдана в эксплуатацию база азербайджанского футбольного клуба «Бакы», которая считалась одной из лучших в стране.

Как сообщает azerisport.com, на ее строительство было потрачено ни больше, ни меньше, целых 29 000 000 манатов. В открытии базы принял участие также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также присутствовал глава АФФА Ровнаг Абдуллаев.

Два года спустя владелец клуба планировал улучшить условия, но позже финансовые проблемы не только затормозили это процесс, но и вовсе привели к тому, что сначала основная команда, а затем и клуб сам прекратил свое существование.

На заседании Ассоциации европейских клубов, куда также входил «Бакы», легенда европейского футбола, председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вручил специальный сертификат представителям «кэпиталз» за лучшую футбольную базу.

Новые же владельцы базы решили ее снести и построить там жилой комплекс. Пока база разрушена не полностью, но уже нет административного здания, где располагался музей клуба, комнат для журналистов и кофе.

Бывший исполнительный директор ФК «Бакы» Яшар Сеидов прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Я не знаю, что там происходит. Академия Искендера Джавадова съехала оттуда три года назад и тренируется в Олимпийском комплексе Абшерона. Но очень жаль, что такую базу разрушают».

Minval.az