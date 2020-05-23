Армянский национальный комитет Америки (ANCA) запустил кампанию очернения посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика.

Так на странице комитета в Twitter о дипломате распространена информация явно провокационного характера.

Члены комитета, активисты армянского лобби в США и поддерживающие их написали под твитом оскорбительные комментарии в адрес Дж.Дика, сообщает Report.

Дж.Дик подвергся грязной армянской полемике после того, как на странице в Twitter написал положительный статус о после Азербайджана в США Элине Сулейманове и в целом об Азербайджане.

«Мой друг посол Элин Сулейманов достоин наилучших слов за близкие отношения между Израилем и Азербайджаном. Его нерушимая вера в нашу дружбу отрадна. Наша дружба опирается на толерантность и неприятие ненависти и антисемитизма. Неудивительно, что израильтяне любят посещать Азербайджан», — написал израильский дипломат.

Minval.az